韓國瑜選國民黨魁 張麗善：他志不在黨主席

國民黨立委張麗善（圖）今日受訪表示，很意外韓國瑜會出來選，「我認為他志不在黨主席！」並強調，北農沒有派韓出來選。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-13 19:33

［記者陳鈺馥／台北報導］請辭台北農產運銷公司總經理的韓國瑜，昨日宣布參選國民黨主席。對此，國民黨立委張麗善今日受訪表示，很意外韓國瑜會出來選，「我認為他志不在黨主席！」並強調，北農沒有派韓出來選。

張麗善說，韓國瑜是一個非常優秀人才，當過中和市副市長、立委，從政風格敢言、敢衝，但退出政壇沉寂多年，後來才到台北農產公司服務，韓國瑜當總經理鼓勵北農員工進修、提升學歷，慢慢打破外界對北農印象，確實是不可多得人才。

「很意外韓國瑜會出來選！」張指出，韓國瑜的岳父打過八二三炮戰，父親也是黃復興出身，韓多少受到父親和岳父的影響，加上看到國民黨變成在野黨，及台灣政局混亂，才會想出來選，要肯定他對黨的熱情及期許。

張認為，每一個黨員都要為黨付出及努力，但是否一定需要出來選黨主席，大家看法也不一定，韓曾說過自己可以去選艱困選區，「我認為他志不在黨主席！」對於韓的參選，只能肯定、尊重、祝福，而且北農也沒有派他出來選。