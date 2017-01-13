藍委舉雙手投票 林為洲當選首席副書記長

2017-01-13 12:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團今日舉行下會期首席副書記長選舉，經事前協調及禮讓，僅國民黨立委林為洲一人出面角逐，各藍委以舉手方式同意由林擔任。

今日選舉過程，國民黨政策會執行長蔡正元先宣布，若無異議，那就以鼓掌方式通過。國民黨立委黃昭順開玩笑地說，不投票是黑箱作業，應該要投票。另一名藍委陳雪生指出，「為洲！要用投票的，當選才有面子。」蔡正元隨即宣布，「那就以舉手方式！」在場藍委立即高舉雙手贊成，由林為洲順利當選。

林為洲表示，自己在本會期當黨團副書記長，經過一、二個會期時間，在會議程序和規則上，已慢慢摸索出少數黨的運作模式，國民黨團也已建立默契，下個會期將與總召廖國棟、新任書記長王育敏共同合作，來打更好的一場勝仗，也感謝黨內同仁給予機會。