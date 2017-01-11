電業法修正案三讀 綠電享多重優惠

電業法修正案今天在立法院完成三讀。（記者方賓照攝）

2017-01-11 18:42

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院今三讀通過「電業法修正案」，全面優惠綠電發展，包括可獲優先併網調度、輸配電費優惠、直接銷售等、免備用容量、免繳電協金等，可望不久就能全面進入台灣的輸配電網。

「電業法」自1965年制定以來就未進行全文修正。蔡政府原欲修法推動電業全面自由化，規劃台電在3年內廠網分離，引發台電工會強烈反彈。後改以兩階段修法，先推動綠電自由化，暫不碰觸全面電業自由化。

朝野黨團在歷經多次協商後，僅在電業管制機關、電價費率審議會、蘭嶼核電廠須在2025年前遷離等條文進行表決，最後均在民進黨團掌握多數席次下，通過黨團版修正動議。

新法規定，輸配電業不得兼營發電業與售電業，但可經電業管制機關核准後，輸配電業可兼營公用售電業，輸配電業必須獨立計算盈虧，不得交叉補貼。台電須在6年到9年內進行廠網分離，分設發電、輸配電公司，台電則可轉型為控股母公司。

新法給予再生能源發電許多優惠。包括在電力系統安全穩定下，應優先併網、調度綠電；輸配電業者得依電力排碳係數，優惠輸配電費用；綠電可直接透售予用戶，若使用再生能源的自用發電設備，亦可全額銷售；除風力、一定規模太陽能以外，綠電免繳交電力開發協助金；一定容量以下的綠電，亦免備用容量。

另，發電業來自非綠能發電業部分的純益，只要超過實收資本總額10%，就應提撥超出部分的1/2；超過25%之部分，則應全數提撥。這筆提撥款的半數須用於維護機組、投資環保設備，半數應投資再生能源。

為穩定電價，新法也設立電價穩定基金，由台電、政府及發電業者共同出資。對於廢核，則明定核電廠應於2025年全面停止運轉。

不過，對於電業管制機關，有別民進黨版係由經濟部指定，國民黨立委王惠美要求在5年後增設二級獨立機關；對於電價審議，民進黨版規定審議會得邀政府機關、學者專家、民間團體參與，但未明訂組成比例，在野黨版本則要求民見代表過半；對於2025年廢核，國民黨立委廖國棟堅持，必須將蘭嶼核廢場遷出，最後通過民進黨團版修正動議，要求政府積極推動最終處置場，處理蘭嶼的核廢料。

民進黨立委管碧玲指出，若只為了電業而比照中選會增設二級機關，不符政府瘦身的方向；保留政府管制電業的機制，維持一個大的台電，可以避免電業財團化，更能保護公共利益。她也表示，政府必須對電價負責，所以要維持審議會的組成彈性，因應不同時空的需要。

至於無法將遷出蘭嶼核廢場入法。管碧玲再三表示抱歉，做出這個痛苦的決定；但若明知做不到還要寫入法律，那就是說謊。

廖國棟強調，雖條文未明訂多少發電量以下的綠電免備用容量，但能源局已承諾，未來在公告時會宣布，若綠電總發電量未達10%，5000瓩以以下的綠電免備用容量。