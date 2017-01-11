新南向航向印度 外交部：兩國關係加溫中
〔記者呂伊萱／台北報導〕新南向航向印度！外交部表示，印度為南亞大國，同時是我推動新南向的目標國之一，兩國自去年9月迄今已簽署3項合作文件，顯示「兩國關係逐漸加溫」。
政府推動新南向政策，加強我國與東南亞、南亞及紐澳等國家的合作關係，其中我國與印度關係近期發展值得注意。台灣與印度去年簽署航空服務、農業合作與鐵道遺產文化意向書，印度國會也成立「印台國會友誼論壇」，成為台印國會正式的交流平台，加強彼此互動。
外交部表示，印度為南亞重要大國，亦為我推動「新南向」目標國之一。我與印度自去年9月以來簽署3項雙邊合作文件，顯示「兩國關係逐漸加溫」，外交部樂見兩國未來持續在經貿、教育、農業、科技、勞工及觀光旅遊等領域加強雙邊合作關係。
我駐印度代表田中光上週接受當地媒體訪問時更說，自印度現任總理莫迪上任以來，印度與台灣的利益日趨接近，雙方關係可說是「有史以來最活躍的時期」，未來3、4年間更可能出現「跳躍性進展」。
長期從事南亞研究的中興大學國際政研所所長陳牧民也注意到雙方關係的正向發展，他分析，台灣與印度各自經歷政黨輪替，印度目前政策主軸是「印度製造」，想藉由提升製造業，使經濟快速全面地發展；而台灣政府欲透過新南向多元發展經貿觸角，與印度盼望外資的方向契合，是「十分難得的機會」。而台印度自1995年互設代表處以來，廿餘年間共簽署13份合作文件，其中就有3項集中在「過去短短半年之間」，也顯示雙方正在把握契機發展關係。
印度是全世界消費人口最多的國家、更是除了中國外最有潛力的新興經濟體，陳牧民形容，印度就像「一頭緩慢移動的大象」，因為龐大、所以一有動靜、全世界都看得到；同時他很緩慢，台灣不應等待、而應主動出擊，「在他準備起身時就去卡位」，正如美國與中國等國家正在進行的佈局。
陳牧民建議，政府首先應增進對印度的了解，除了以獎學金、技職訓練、志工服務和學者互訪等人員交流外，同時應具體快速地研究印度政策、瞭解印度經濟現況與商情，進而協助能和印度需求做對接的台商進入印度市場。陳牧民舉印度現正推行的數位城市和綠能等概念為例，台灣擁有鋪設wifi、一卡通、youbike與資源回收等系統整合經驗，正是印度所需要的，若能適時提供技術與廠商，建設台灣模範城作為「給印度的禮物」，「這效益會有多好？」
另外，陳牧民也提到「華語教育」是台灣對印度「最大的吸引力」。因為印度很需要瞭解中國，但印度和中國存在矛盾與不信任感，基於安全理由不便進行人員交流，台灣公民卻完全沒有這方面顧忌，「應該善用這個優勢」。陳牧民說，台灣最有資格提供華語教學人才資源，只要雙方談好合作細節，相信印度會學中文的「也不是一般人」，未來這些人可能進入政府部門與教學機構，若他們都能用台灣的教材、認識台灣的觀點，對台灣來說是「發揮軟實力的最好機會」。
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標題：新南向航向印度 外交部：兩國關係加溫中
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