韓國瑜發聲明 證實已請辭北農總經理

2017-01-11 14:54

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜傳將主動請辭，未來投入國民黨黨主席選舉。韓國瑜下午發出聲明，證實今天已依公司法規定，向董事會提出請辭總經理職務，請北農儘速召開董事會。據傳，韓國瑜下午也向電視台口頭證實，將參選國民黨主席。

韓國瑜聲明指出，台北市長柯文哲曾接受電台主持人周玉寇專訪，柯當時表示，農產公司的事是520政黨輪替之後，民進黨洪耀福秘書長和曹啟鴻主委一起拜訪他，要換掉他本人所引起。後來柯文哲接受記者訪問時也明確表示，洪耀福介紹北農官府常董林秋慧給柯文哲，引薦她當北農董事長。前述說明，足以證明許多議員質詢內容和新聞報導，對他本人的抹黑都是錯誤的資訊。韓國瑜說，整起事件，就是政治事件。

韓國瑜也說，早在去年中秋節時，他就將辭職書交給柯文哲，要由市政府的官派董事在公司的董事會上提出，但因為公司當時沒有董事長（北農董事長遭柯文哲解職），他的辭職書才一直未被處理。

聲明指出，既然市府及市議會已說明，近幾月風波都因為要撤換他本人而引起，他本人也早已不戀棧現職，所以今特以此信，依公司法規定，向董事會請辭，懇請董事會儘速召開，覓妥接任人選，在農曆年之後繼續照顧好全國百萬農民及大台北地區600萬人的食安質量保障。