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「沿海峽中線以西航行」遼寧號上午7時駛過台灣海峽

中國遼寧號今天上午7時沿著海峽中線北返。（法新社）

2017-01-11  07:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國航母遼寧號艦隊今天上午7時進入我國西南防空識別區，已駛過台灣海峽。

中國航母遼寧號艦隊今早7時沿著台灣海峽中線以西向北航行北返，國防部發言人陳中吉指出，遼寧號駛過台灣海峽過程，國防部長馮世寬在國防部坐鎮指揮，稍晚將會開記者會對遼寧號位置做說明。

國防部今早發布新聞稿，內容指出中共遼寧號航母編隊，在7時進入我國西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行，國軍全程監偵與應處作為，籲請國人安心。

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