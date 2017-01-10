關說洩密案今開庭 柯建銘：馬能逃法網？

2017-01-10 10:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘，指控前總統馬英九在特偵組偵辦司法關說案時疑洩密，向台北地方法院提自訴，北院今下午2點將開審議庭。柯建銘稍早於臉書以「終結特務治國 ，捍衛憲政體制」為題發文，批馬「假關說真鬥爭」，直言「黃世銘已判有罪，馬能逃法網？」

柯建銘表示，2008年馬英九執政後，逼走前檢察總長陳聰明，換上黃世銘，展開政治追殺、司法追殺、特務治國，辦綠不辦藍；用國務機要費起訴陳前總統，上手銬，當場羈押，一審判無期徒刑；用特別費起訴呂前副總統、游前院長等，前朝政務官無一倖免，包括邱義仁、吳乃仁、吳澧培等亦官司纏身。

柯建銘指出，特偵組終於在去年走入歷史，此乃「特偵門」之下場。

柯建銘說，馬以「假關說真鬥爭」發動9/6政爭，「黃世銘已判有罪，馬能逃法網？」他也說，這是憲政時刻，歷史時刻，國家重建、憲政重見的時候，「本案判決是歷史最大分水嶺，拭目以待！」