工作量增身體出問題 王浩宇：考慮放棄競選連任

王浩宇透露，這兩年超量的工作狀況，讓他身體出現狀況，目前正考慮不競選連任。（圖擷取自王浩宇臉書）

2017-01-10 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕綠黨桃園市議員王浩宇透露，這兩年超量的工作狀況，讓他身體出現狀況，正考慮不競選連任，交棒給團隊內年輕的成員。

王浩宇在臉書粉專「我是中壢人」發文說，感謝市民2年前的託付，過去2年每天從早到晚的工作，早上要去議會排隊、半夜還要到工地顧路平，身體上真的無法負荷這樣的工作量，再加上自己事業正在創業關鍵階段，坦承正考慮不競選連任，但會努力做完剩餘任期，不會因為不連任而有任何怠惰。

至於中壢市民的服務需求，王浩宇表示，若下屆決定不競選連任，也會替各位找個優秀的夥伴接下這個工作，繼續經營「我是中壢人」。同時也會承擔起輔選綠黨的工作，讓桃園市議會裡能有至少三席綠黨議員，推動更多政治改革。

此外，王浩宇也在私人臉書上透露，之所以選擇在這個時候開始思考是否放棄連任，最主要的原因是他的身體開始出現警訊，只要他還是承受這麼大的壓力、熬夜、飲食不正常，這個病就會好不了，還會越來越嚴重。在事業跟健康上，他必須選擇先顧好身體，不讓家人擔心。