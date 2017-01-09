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誰能救國民黨？蘇進強觀戰：穿草鞋

2017-01-09  08:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰開打，目前態勢可能衍變成洪秀柱、吳敦義、郝龍斌之爭，台聯黨前主席蘇進強觀戰指出，受到關注的焦點應該是，誰能讓國民黨從六都、立委、總統大選三連敗的谷底翻身；但以目前的情況來看，「誰能捨黨產的『西裝』而穿『草鞋』，一步一腳印深入基層」才是關鍵。

蘇進強投書《中國時報》，評論國民黨主席選戰，他指出，本來洪秀柱跟詹啟賢合作，補彼此不足，吳、郝恐難敵，但是，詹啟賢走人，「若不接受慰留，對洪的選情必然雪上加霜」。

他提及，國民黨最大積弊是內鬥及重排場，只想分食黨產、追求權力，而不想在基層深耕，若是國民黨真能不待民進黨追殺，而將黨產公開、捐贈「作為單親、老兵等弱勢社服基金，且去蕪存菁，重組功能化黨機器，則可化被動為主動」，而在黨主席的競逐上，誰能真的穿起草鞋、走入基層，就能感動人民。

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  • 前台聯黨主席蘇進強。（資料照，記者林正堃攝）

    前台聯黨主席蘇進強。（資料照，記者林正堃攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席 洪秀柱 蘇進強 郝龍斌
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