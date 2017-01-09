國民黨3強選黨主席 媒體說他最弱...

國民黨主席洪秀柱（右）突襲參加青溪總會會員代表大會，與宣布參選主席的副主席郝龍斌（左）同台。（記者陳志曲攝）

2017-01-09 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕近日國民黨主席選舉進入白熱化階段，郝龍斌承諾當選黨主席後，自己不會參選2020年總統選舉，洪秀柱則表示不會跟進。最近郝龍斌頻頻出招，先是逼對手表態，又強調黨內團結，有媒體說他是黨主席參選人3強中最弱的，所以用「軟硬兼施」的策略，不僅想保留與黨內合作空間，也能夠拉抬自己的選情。

根據《蘋果日報》報導，郝龍斌陣營表示，目前選情3強鼎立，會造成黨內互相攻擊導致分裂，郝龍斌不希望為難黨內同志，才會表態參選黨主席。郝陣營還說，洪秀柱掌握黨機器，吳敦義擁有地方人脈，郝要與之匹敵不太容易，所以才有新的戰略方式，先從民眾關心的議題著手，像是之前推動反核災食品公投，就將選戰拉抬到民生議題，讓郝掌握主導權。

報導提到，郝龍斌在任職副主席期間，雖與黨內立委互動不少，但藍委與吳敦義淵源更深，據了解，上週吳還沒宣布記者會時，就親自致電藍委，告知要參選黨主席的訊息，等到郝龍斌下午打電話來，藍委只能告知郝，吳敦義早已打過電話。