親中示威者暴力送機！羅冠聰遭追打砸水瓶

時代力量8日舉辦「時代眾志、自決力量：台港新生代議員論壇」，香港立法會議員姚松炎（左起）、羅冠聰、香港眾志秘書長黃之鋒出席對談。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-09 06:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港「香港眾志」秘書黃之鋒與3名立法會議員日前受「時代力量」之邀來台參加座談會，黃之鋒入境時遭黑衣人襲擊，昨深夜立法會議員羅冠聰離境時，在桃園機場又慘遭親中示威者追打、辱罵，場面相當混亂，還有記者因而掛彩。

本報報導，香港社運人士黃之鋒與香港議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰等人，6日來台參加「時代眾志‧自決力量-台港新生代議員論壇」，黃之鋒入境時遭親中人士暴力接機，警方處理失當，引發輿論批評，甚至有要求警政署長陳國恩下台負責的聲浪。警政署昨表示，過程中疑有黑幫勢力介入，號召群眾隨行抗議叫囂、推擠衝突及丟擲雞蛋等情事，警方已介入調查。

《蘋果日報》報導，同行的立法會議員羅冠聰昨晚10點搭機返港，在桃園機場又遭10多名親中示威者圍攻、潑灑不明液體，羅眼鏡及衣服被淋濕，衣服遭拉扯，甚至下樓時被水瓶擊中、滑倒，警方到場了解狀況，示威者離開時轉而朝記者辱罵、拍打頭部，並有人衝向香港now新聞台的工程人員及攝影師，導致攝影師手指受傷，報警求助。

報導指出，香港《蘋果》拍到現包圍羅的女子以WeChat，在一個以簡體字，名為「1月6日&1月8日…機場示威群」的群組內與其他圍攻者通訊息，呼喚同夥到a出口，間接證實警方情資。