親中示威者暴力送機！羅冠聰遭追打砸水瓶
2017-01-09 06:07
時代力量8日舉辦「時代眾志、自決力量：台港新生代議員論壇」，香港立法會議員姚松炎（左起）、羅冠聰、香港眾志秘書長黃之鋒出席對談。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕香港「香港眾志」秘書黃之鋒與3名立法會議員日前受「時代力量」之邀來台參加座談會，黃之鋒入境時遭黑衣人襲擊，昨深夜立法會議員羅冠聰離境時，在桃園機場又慘遭親中示威者追打、辱罵，場面相當混亂，還有記者因而掛彩。
本報報導，香港社運人士黃之鋒與香港議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰等人，6日來台參加「時代眾志‧自決力量-台港新生代議員論壇」，黃之鋒入境時遭親中人士暴力接機，警方處理失當，引發輿論批評，甚至有要求警政署長陳國恩下台負責的聲浪。警政署昨表示，過程中疑有黑幫勢力介入，號召群眾隨行抗議叫囂、推擠衝突及丟擲雞蛋等情事，警方已介入調查。
《蘋果日報》報導，同行的立法會議員羅冠聰昨晚10點搭機返港，在桃園機場又遭10多名親中示威者圍攻、潑灑不明液體，羅眼鏡及衣服被淋濕，衣服遭拉扯，甚至下樓時被水瓶擊中、滑倒，警方到場了解狀況，示威者離開時轉而朝記者辱罵、拍打頭部，並有人衝向香港now新聞台的工程人員及攝影師，導致攝影師手指受傷，報警求助。
報導指出，香港《蘋果》拍到現包圍羅的女子以WeChat，在一個以簡體字，名為「1月6日&1月8日…機場示威群」的群組內與其他圍攻者通訊息，呼喚同夥到a出口，間接證實警方情資。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
- 台北》焚化爐新回饋 最快3月發垃圾袋
- 社區跳蚤市場 無毒蔬菜換物首選
- 兒童骨折癒合快 石膏固定免開刀
- 澎湖白金量少 疑因氣候變遷影響
- 〈戀愛翹翹板〉結婚承諾一再跳票 催婚被當無理取鬧
- 《中日對照讀新聞》小池都知事、東京五輪メダル製作に携帯リサイクル－小池都知事回收舊手機製作東奧獎牌
- 小池當大魚 卡訊冷門市場闖事業
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- MIT闖外銷 政府助力很重要
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan in talks with India over foreign workers
- 夢幻機車牌 台東開放上網競標
- 年輕公務員挺年改 向反對者下戰書
- 上班一族1月徵文─360行工作照
- Fed理事︰美低利率太久 商用不動產市場是隱憂
- 中廣換手被資遣 葛大衛健康、經濟走下坡
- 步姊戴男戒洩桃花 開心抱嫩娃
- 軟爛男當妻金飾 不識貨 鑽戒扔水溝
- 川普女婿 和鄧小平家族合資房產
- 柯世傑、蘇志濱革命情 寧波馬金包銀
- 老公住院她車震 車牌洩姦情
- 知 名廣播人葛大衛 向學生集資購股涉詐
- 新北改善違停 紅線夜間開放停車
- 拉倒孫文銅像將入監 蔡丁貴公園守夜
- 戴維斯連6役雙十 璞園狠打裕隆
- 自由共和國》姜皇池／台梵斷交！理所當然？
- 劉若英巡演當敘舊 預告東京首唱
- 〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵
- 自由共和國》林憲同／馬英九的二罪
- 蒲博思：川普接受俄網攻干擾美大選說法
- 海倫清桃 越南版田中實加
- 〈異同OPEN講〉同性婚姻立法 要的就是尊重
- 礁溪青年打造「世界農村」 邀外國人體驗
- 議員掌廚 200餘長者有呷擱有抓
- 兒遭虐待 父虐保母夫報復
- 〈國際現場〉諾基亞重推智慧手機
- 一例一休+油價漲 負實質利率恐擴大
- 胞妹LINE借錢 姊急匯2萬遭詐
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：親中示威者暴力送機！羅冠聰遭追打砸水瓶
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分