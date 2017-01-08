| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

年改爆衝突 段宜康：只能是一場寸土不讓的戰爭

國家年金改革委員會中區分區座談會，引爆場內外激烈衝突及抗爭。（資料照，記者廖耀東攝）

2017-01-08  11:15

〔即時新聞／綜合報導〕新政府推動年金改革，引發退休軍公教人員激烈反彈，在昨天於中興大學舉辦的座談會，多達上千名民眾聚集場外抗議，還有人遭推打受傷。對此，民進黨立委段宜康今天在臉書發文表示看法。

段宜康指出，「我出身軍公教家庭。從中國到台灣來的外祖父是公務員；外婆生養了6個女兒，除了家母是國小老師，我的每一個姨丈都是軍人和公務員。妻子的祖父、父親也都是國小老師。年金制度無論怎麼改，都可以講出一番道理；也都會有人拿另一番道理來反對。你以為現在退休所得替代8、90%；甚至超過100%的人，會默默地讓我們砍掉他們一個月幾萬塊嗎？」

段宜康強調，「我們推動年金改革，面對的可不只是幾天國定假日的爭議；而是活生生、白花花的退休金。…太平天國之戰，曾國藩拒絕從祈門撤退時，留下歷史名言：去此一步，即無死所！為了下一代也還能領到退休金，年金改革就只能是這樣一場寸土不能讓的戰爭。」

廣告
  • 段宜康認為年金改革必須堅持推動。（圖擷取自段宜康臉書）

    段宜康認為年金改革必須堅持推動。（圖擷取自段宜康臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 段宜康
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：年改爆衝突 段宜康：只能是一場寸土不讓的戰爭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.