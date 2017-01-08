年改爆衝突 段宜康：只能是一場寸土不讓的戰爭

國家年金改革委員會中區分區座談會，引爆場內外激烈衝突及抗爭。（資料照，記者廖耀東攝）

2017-01-08 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕新政府推動年金改革，引發退休軍公教人員激烈反彈，在昨天於中興大學舉辦的座談會，多達上千名民眾聚集場外抗議，還有人遭推打受傷。對此，民進黨立委段宜康今天在臉書發文表示看法。

段宜康指出，「我出身軍公教家庭。從中國到台灣來的外祖父是公務員；外婆生養了6個女兒，除了家母是國小老師，我的每一個姨丈都是軍人和公務員。妻子的祖父、父親也都是國小老師。年金制度無論怎麼改，都可以講出一番道理；也都會有人拿另一番道理來反對。你以為現在退休所得替代8、90%；甚至超過100%的人，會默默地讓我們砍掉他們一個月幾萬塊嗎？」

段宜康強調，「我們推動年金改革，面對的可不只是幾天國定假日的爭議；而是活生生、白花花的退休金。…太平天國之戰，曾國藩拒絕從祈門撤退時，留下歷史名言：去此一步，即無死所！為了下一代也還能領到退休金，年金改革就只能是這樣一場寸土不能讓的戰爭。」