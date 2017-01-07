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詹啟賢請辭 洪秀柱：全力慰留，一起為黨打拼

2017-01-07  21:39

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨副主席詹啟賢請辭一事，國民黨主席洪秀柱今晚表示，詹啟賢是黨內不可或缺的重要幹部，她一定會全力慰留，她希望詹能繼續留下來為黨的未來努力。

國民黨指出，詹啟賢今天下午與洪秀柱懇談了一個多小時，詹向洪表示，自己在黨內階段性任務已完成，經過在美休假期間思考後，決定請辭，洪則當場極力挽留，並請詹多思考幾天再做決定。

但結果證明，詹啟賢心意已決，晚間仍然對外宣布請辭。

洪秀柱則表示，詹啟賢自任職以來，全力輔佐黨務，為了黨工權益與違法亂紀的黨產會斡旋，非常辛勞，她強調，將會全力慰留詹，一起為黨打拼。

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  • 針對國民黨副主席詹啟賢請辭一事，國民黨主席洪秀柱今晚表示，詹啟賢是黨內不可或缺的重要幹部，她一定會全力慰留。（記者簡榮豐攝）

    針對國民黨副主席詹啟賢請辭一事，國民黨主席洪秀柱今晚表示，詹啟賢是黨內不可或缺的重要幹部，她一定會全力慰留。（記者簡榮豐攝）

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標題：詹啟賢請辭 洪秀柱：全力慰留，一起為黨打拼


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