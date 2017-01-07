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黃之鋒遭抗議接機 警政署長：只要違法將依法嚴辦

2017-01-07  17:42

〔記者邱俊福／台北報導〕針對香港社運人士黃之鋒在機場遭到愛國同心會成員「接機」抗議，警政署署長陳國恩表示，接獲相關情資後，由航警局長親自指揮進行壓制、排開，雖黃之鋒未遭到毆打，現仍逐一檢視抗議的相關錄影帶，只要有違反航空法令與社會秩序維護法，將依法嚴辦。

陳國恩表示，機場的抗議行為於事先接獲情資後，刑事局反黑科人員配合航警局刑警大隊等大批便衣、制服警務人員，在航警局長親自指揮調度下，保護黃之鋒個人安全與維護相關秩序，現只要黃之鋒等相關人士到哪，都會派員加強保護，至於愛國同心會等抗議人士，則只要經蒐證，確有相關違法，將會依法嚴辦，決不寬貸。

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  • 警政署署長陳國恩（圖）表示，雖黃之鋒未遭到毆打，現仍逐一檢視抗議的相關錄影帶，只要有違反航空法令與社會秩序維護法，將依法嚴辦。（資料照，記者朱沛雄攝）

    警政署署長陳國恩（圖）表示，雖黃之鋒未遭到毆打，現仍逐一檢視抗議的相關錄影帶，只要有違反航空法令與社會秩序維護法，將依法嚴辦。（資料照，記者朱沛雄攝）

  • 香港社運人士黃之鋒在機場遭到愛國同心會成員「接機」抗議。（記者王藝菘攝）

    香港社運人士黃之鋒在機場遭到愛國同心會成員「接機」抗議。（記者王藝菘攝）

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標題：黃之鋒遭抗議接機 警政署長：只要違法將依法嚴辦


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