港議員來台座談遭抗議 統促黨：以後不要再來台灣

2017-01-07 15:23

［記者彭琬馨／台北報導］香港3位議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎與香港眾志秘書長黃之鋒等人，受時代力量邀請出席活動，今凌晨搭機抵台，卻分別在機場與活動現場強碰反台獨港獨等近百名人士抗議。帶頭的中華統一促進會副主席曾正星表示，台灣已經被台獨搞得民不聊生，香港人還要來台胡鬧，呼籲港人不要再來台灣胡鬧，只要來台灣一天都會持續討伐。

3位議員與其團隊原先預計下午兩點於松江101會議中心與時代力量團隊進行對談，為避免發生衝突，活動開始前，警方即在活動現場部署警力將相關出入口清空、加強管制，統促黨與其他反港獨民眾則於活動入口舉牌抗議。羅冠聰等人則在警方層層戒護下由側門進入活動現場，並未與抗議民眾正面衝突。

統促黨副主席曾正星強調，今天主要希望表達堅持反台獨、港獨，是一個自發性的活動，由於台灣已經被台獨搞得民不聊生，香港人到台灣還在胡搞，所以希望透過這個活動威嚇他們「以後不要再來台灣」，只要港人來台都堅持聲討。

新竹市建功里里長邱漢奇則強調，台灣現在需要拚經濟而不是內亂，黃之鋒等港獨異議人士若要談港獨在香港就好，台灣要由台灣人做主，不該由香港人決定。邱漢奇表示，自己身為長輩要告訴黃之鋒這些小孩「台獨港獨都是絕路」。