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港議員來台座談遭抗議 統促黨：以後不要再來台灣

2017-01-07  15:23

［記者彭琬馨／台北報導］香港3位議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎與香港眾志秘書長黃之鋒等人，受時代力量邀請出席活動，今凌晨搭機抵台，卻分別在機場與活動現場強碰反台獨港獨等近百名人士抗議。帶頭的中華統一促進會副主席曾正星表示，台灣已經被台獨搞得民不聊生，香港人還要來台胡鬧，呼籲港人不要再來台灣胡鬧，只要來台灣一天都會持續討伐。

3位議員與其團隊原先預計下午兩點於松江101會議中心與時代力量團隊進行對談，為避免發生衝突，活動開始前，警方即在活動現場部署警力將相關出入口清空、加強管制，統促黨與其他反港獨民眾則於活動入口舉牌抗議。羅冠聰等人則在警方層層戒護下由側門進入活動現場，並未與抗議民眾正面衝突。

統促黨副主席曾正星強調，今天主要希望表達堅持反台獨、港獨，是一個自發性的活動，由於台灣已經被台獨搞得民不聊生，香港人到台灣還在胡搞，所以希望透過這個活動威嚇他們「以後不要再來台灣」，只要港人來台都堅持聲討。

新竹市建功里里長邱漢奇則強調，台灣現在需要拚經濟而不是內亂，黃之鋒等港獨異議人士若要談港獨在香港就好，台灣要由台灣人做主，不該由香港人決定。邱漢奇表示，自己身為長輩要告訴黃之鋒這些小孩「台獨港獨都是絕路」。

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  • 時代力量舉行「時代眾志 自覺力量：台港議員論壇」，門外聚集群眾抗議。（記者王藝菘攝）

    時代力量舉行「時代眾志 自覺力量：台港議員論壇」，門外聚集群眾抗議。（記者王藝菘攝）

  • 中華統一促進黨下午於活動現場門口舉牌抗議時代力量邀請香港議員羅冠聰等人出席座談活動。（記者彭琬馨攝）

    中華統一促進黨下午於活動現場門口舉牌抗議時代力量邀請香港議員羅冠聰等人出席座談活動。（記者彭琬馨攝）

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