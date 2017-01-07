險遭攻擊直呼「誇張」 黃之鋒：從沒主張港獨

2017-01-07 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒、立法會議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎等人，受時代力量邀請來台對談，但在抵台時險些遭黑衣人攻擊，黃之鋒對此坦言「有點誇張」，重申自己並沒有主張港獨，呼籲外界冷靜。

黃之鋒表示，抵達台灣時竟有200多人抗議，還差點被黑衣人攻擊，需要出動警察維安，覺得「有點誇張」，但他也說，「反映出這些反對公民交流的人素質有多麼的低。」

黃之鋒提到，許多媒體或是身邊的人都會對他們進行抹黑，像是他與另外三位議員，其實從來沒有主張港獨，但台港的都有人將他們扣上港獨的帽子。他強調，無論是雨傘革命的學生代表，或是朱凱迪、姚松炎等議員，想要的是更多公民社會參與，像是如何從街頭走進議會體制之中，也希望藉由這次機會，向大家談論香港的情況。

但在活動會場外，聚集中華統一促進黨和反台、港獨人士激烈抗議，甚至衝撞警方封鎖線，場面相當混亂。統促黨副會長表示，台獨已經搞得台灣民不聊生、經濟蕭條，此次港獨又來搗亂，因此他們堅決反對。