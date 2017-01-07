年改座談會下午登場 軍公教團體發起「路過」中興大學

2017-01-07 13:16

〔記者陳建志／台中報導〕年金改革中區座談會今天下午即將在中興大學圖書館舉辦，為避免北區座談會因鬧場被迫暫停狀況重演，台中市警方一大早就出動上千警力部署在會場內外，不滿年金改革內容的中區反霸凌軍公教聯盟，準備「路過」中興大學，活動總指揮前花蓮縣警察局長耿繼文出發前在宣傳車上表示，要把宣傳車開進中興大學表達意見，「非進去不可，希望大家到時候幫忙」。

中部五縣市不滿年金改革的軍公教團體，今天組成中區反霸凌軍公教聯盟，將在年金改革中區座談會舉行「路過」中興大學表達不滿，今天上午各軍公教團體的成員陸續搭乘遊覽車抵達中興大學對岸的大里環河路集合地點，頭上並綁上「反霸凌」的抗議布條。

活動總負責人，雲林縣公教人員協會理事長陳亮良表示，這次會站出來，主要是政府年金改革是針對式的拿軍公教開刀，強調是迫於無奈，不希望被政治霸凌，才會到校園抗議，強調改革過程應該是溫合理性，讓大家能接受，而不是一次把退休金少那麼多，打亂軍公教人員的退休生涯規劃，強調現有的退休方案是當初考上軍公教時，政府和大家簽的契約，不應該大家已經做了3、40年說改就改，要求「信賴保護，不溯既往」的原則。

擔任此次遊行總指揮的前花蓮縣警察局長耿繼文，出發前站在宣傳車上向大家喊話，揚言把宣傳車開進中興大學，表示台北的各式陳情抗議活動都設有意見表達區，宣傳車進去只是要表達心聲，並質疑拒馬可以進去，為何宣傳車不能進去？因此「非進去不可，希望大家到時候幫忙」，不過也說若真被阻撓，也會以行動擴音器當備案，一定要堅決到會場外表達心聲。

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