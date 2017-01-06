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「唱國歌起立很可恥！」 辜寬敏：打死我也不唱

新台灣基金會舉行「TAIWAN SENTINEL台灣守望」上線發佈記者會，會中新台灣基金會董事長辜寬敏在致詞時，針對美國新政府上任後，對台灣關係做評論。（記者王藝菘攝）

2017-01-06  16:26

〔即時新聞／綜合報導〕獨派大老、總統府資政辜寬敏今天（6日）出席新台灣和平基金會「Taiwan Sentinel」網站成立，他在記者會上針對國歌問題表示，「你把我打死，我也不會唱。」

總統蔡英文就職典禮上，全場起立唱國歌，不過唯獨辜寬敏堅持坐著不起身，今天他出席「Taiwan Sentinel（台灣守望）」網站成立時表示，「我不站起來，因為那是很可恥的。」

《新頭殼》報導，辜寬敏怒嗆，「叫我唱，你把我打死，我也不會唱。」他強調，台灣是國家，但國名中華民國，與現行的憲法、國歌，是經過2300萬台灣人民決定嗎？他希望未來台灣向一個獨立國家方向發展，不要再有顧慮。

此外，他針對蔡川通話表示，蔡政府政策是維持現狀，但他最反對維持現狀，二戰後亞洲僅幾個獨立國家，現在有20多國由人民決定獨立，那台灣呢？

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