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總預算4127案 蘇嘉全盼11日刪至千案

2017-01-06  11:04

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院長蘇嘉全今早邀集朝野協商，討論106年度中央政府總預算案。蘇指出，目前共有4127案，盼行政機關全力說明，能在11日上午協商時，先降至1千案。

各黨團的總預算提案在昨日截止，朝野黨團共提出4127案，包括國民黨團3488案、親民黨團250案、時代力量黨團166案、民進黨團85案。

民進黨團總召柯建銘希望各黨團能回去檢討，下週三再開始時協商討論。國民黨團總召廖國棟強調，他沒把握最後會有多少案交付表決，但行政機關一定要盡最大的責任，向提案立委說明清楚。

蘇嘉全盼能在11日上午協商時，先降至1千案。

朝野最後達成共識，在9日（週一）協商「電業法修正草案」、「長期照顧服務法修正草案」，11日上午再進行預算協商。

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  • 蘇嘉全表示，目前總預算案共有4127案，盼行政機關全力說明，能在11日上午協商時，先降至1千案。（記者羅沛德攝）

    蘇嘉全表示，目前總預算案共有4127案，盼行政機關全力說明，能在11日上午協商時，先降至1千案。（記者羅沛德攝）

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