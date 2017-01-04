自自冉冉編入典故？ 楊翠：別再出來亂了

2017-01-04 23:21

〔記者劉婉君／台南報導〕總統府春聯「自自冉冉」引發各界熱議，傳國家教育研究院將討論是否列入教育部重編國語辭典，國立東華大學華文文學系副教授楊翠今天在臉書發文表示，「天啊，拜託別再出來亂了，這樣做只有更加陷你們的高層於不義，演成真正的荒謬劇。」希望春聯一事，到此為止。她說，228事件將70週年，大家把力氣省下來，用來關心轉型正義的落實問題比較有意義。

楊翠昨天在臉書發文，認為應是當初《賴和全集》打字錯誤，將自自由由打成自自冉冉。《賴和全集》的總編輯與校訂林瑞明，是她的碩士論文指導老師，他以一生精力默默從事台灣文學研究，單單賴和研究，就耗去20年，他是在台灣文學研究的路途中病倒的，整理、編輯賴和手稿時，他的身體還在病中。「冉」沒被校訂出來，本不是什麼大事，她選擇不發言，因為不想讓滿島狂舞的言論擴及、傷及老師。台灣社會就是這樣，林瑞明努力了一輩子，沒人聞問，被找出一個小錯誤，就可能全數抹消。

她說，一些可能從未研究過賴和的人，2017年突然成了賴和的代言人，還有作家和教授，雲淡風輕地指責，就是因為《賴和全集》的編輯「一開始就搞錯」，隨隨便便就把別人打成權力的附從者、不認真的編輯者，抹消一切，而研究賴和20年，研究台灣文學超過30年的林瑞明，卻只能選擇安安靜靜，無言無語，到底何事該怒？

楊翠今天發文補充說，確實也可能是賴和以其他語言發音，而非打字錯誤，但如今已難考證出確定的答案。文學有各種想像空間才是好的，重點不是誰對誰錯，不必爭得頭破血流，也不必一定爭出是非，關鍵是討論問題的態度。只要是善意的討論，都是好的。