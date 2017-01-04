飛彈部隊將移編 馮世寬：我們實力越來越強！
2017-01-04 18:21
國防部長馮世寬今天視導飛彈指揮部，他對官兵營舍相當關心，不時停下腳步詢問。（圖：軍聞社提供）
〔記者羅添斌／台北報導〕國防部防空飛彈指揮部即將移編給空軍，國防部長馮世寬今天特別到飛指部視導，綽號大鵬部長的馮世寬說，「我們飛彈部隊的實力越來越強，期許大家以創新的戰術思維，發揮堅實防空戰力！」
馮世寬今日由副參謀總長兼執行官蒲澤春上將等人陪同，視導防空飛彈指揮部神箭營區，除聽取單位任務簡報，了解近期執行重要工作進度外，並針對部隊編裝、後勤維保、戰備訓練、人才招募及官兵生活照顧等方面與幹部進行研討。
軍方官員今天說，防空飛彈指揮部移編給空軍後，代表著愛國者三型，天弓二型及三型等防空飛彈，未來都要由空軍統一作戰運用，但對於遭到中國攻擊時的第一擊反制權，仍要由國防部長決定。
根據軍聞社報導指出，馮世寬在經過兵舍營房時，不時停下腳步關切，對於改善官兵生活環境與條件的想法與決心，相當重視；馮部長並向幹部們強調，國防部的功能，就是支援基層，解決部隊問題，指示務必全面整修駐地老舊營舍，提供官兵完善的軟、硬體設施環境。
軍聞社表示，馮世寬心繫官兵生活照顧，但也相當重視官兵訓練情形，多次強調標準作業程序的重要性，要求官兵確實遵照程序、步驟、要領，幹部則應嚴實督導訓練流程，確保人、車與裝備安全，堅實戰力，打造戰力堅強的「神箭」部隊。
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