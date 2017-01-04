逾30台人在日本涉詐騙 已強制遣返回台

2017-01-04 16:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本媒體披露福岡縣警方近日破獲台灣電信詐騙集團，逮捕逾30名持觀光簽證入境的台灣人。外交部今表示，經查相關人士已遭強制遣送出境返國，再次呼籲國人勿在國外從事不法，以免自毀前途更有損台灣國際形象。

多家日媒日前報導，30多名台灣人涉嫌在日本福岡縣內設詐騙據點，打電話向中國人騙取金錢，遭福岡警方逮捕。警方在據點中搜出數量龐大的詐欺教戰手冊與相關器材。據了解，雖受害人多位在中國，但日方與中國並無簽署引渡條約，嫌犯可能因此逃脫，因此福岡縣警察廳洽請國際刑警組織協助，討論是否要把情報提供給中國相關單位，或將涉案台人驅逐出境。

外交部今天表示，經我駐福岡辦事處及駐日本代表處警政署派駐人員回報，日本政府表示，因該等人士在日本從事與入境簽證目的不符的活動，已強制遣送出境返國。外交部說，我駐日館處未來將持續與日本警方保持密切聯繫。

外交部並指出，近期我國國人在日本涉嫌從事不法活動的案件顯著增加，外交部再次呼籲國人，切勿抱持僥倖心態在國外從事不法行為，以免自毀前途，損害我國際形象。我國並將繼續與各國合作，共同打擊跨國犯罪。