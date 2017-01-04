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北檢偵辦馬英九洩密案 週刊：農曆春節將起訴

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，上個月首度以「被告」身分傳喚馬出庭。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-01-04  06:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦洩密案，上個月首度以被告身分傳喚前總統馬英九，週刊報導，前檢察總長黃世銘證詞不利馬英九，台北地檢署已完成對教唆洩密的犯罪事實認定，將於農曆年前起訴馬英九。

柯建銘自訴控告馬英九有洩密及誹謗，《鏡週刊》報導，馬律師團對於法院審理柯建銘自訴部分很有信心，認為馬英九可能獲判無罪，但對於北檢偵辦洩密的部分卻憂心忡忡。

報導指出，週刊掌握消息，檢方上個月傳喚被告馬英九與證人黃世銘、羅智強及江宜樺後，已釐清馬英九的犯罪事證，只要法院審理柯自訴馬洩密案告一段落，檢方隨時會偵結起訴。

報導指出，知情人士透露，北檢偵辦中的第二階段，馬英九要求黃世銘去向當時行政院長江宜樺報告的教唆洩密案，恐會比北院審理柯的自訴案難打，因為黃世銘至今一再表示，2013年8月31日向馬報告關說案後，原本無意向江宜樺報告，是因馬英九指示才在同年9月4日向江報告，律師團一致認為這部分說詞對馬非常不利。另一方面，黃世銘向馬報告案情，已被高院判決有罪定讞，且依判決書見解，馬英九與黃世銘顯是洩密案的共犯結構。

針對馬英九可能涉及教唆洩密案，可能遭北檢起訴，週刊記者向馬辦查證是否會擔心，馬英九辦公室表示「沒有評論」，北檢則表示「偵查不公開」。

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