林全「漲價必然」說 他酸蔡英文曾說這句話...

2017-01-03 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕實施一例一休後，不少店家「漲聲響起」，行政院長林全接受媒體專訪表示，物價上漲是必然結果；前總統府副秘書長羅智強則搬出總統蔡英文過去的話語，酸林全「説得輕鬆，但人民聽得痛苦」。

羅智強上午在臉書發文說，有位「大師」曾表示，「政府帶給台灣人民的是物價不斷上漲的恐慌性預期心理；一旦失控，將引發全面性的通貨膨脹。」他強調很重要，所以要貼3遍。

羅智強表示，說這句話的不是別人，就是蔡英文，他說，2008年，當馬英九推動油電價格合理化時，蔡英文第一時間就跳出來反對痛批這句話，但現在，身為行政院長的林全，公開喊「漲價是必然」，「是想創造『物價不斷上漲的恐慌性預期心理』，想引發『全面性的通貨膨脹』嗎？」