不捨蔡正元請辭 洪秀柱這樣說…

2017-01-02 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元獲黨主席洪秀柱重用，近日卻突然傳出將請辭黨職，到科技公司擔任董事長，蔡、洪對此事都已證實，洪秀柱甚至戲稱，「哪個公司跟我搶人，要付出代價」。

根據《三立新聞》報導，洪秀柱今天出席活動時表示，蔡正元日前來向她說，「有企業要找他。」洪回說，「你不要亂跑，責任未了。」但蔡辭意甚堅，洪只能笑稱，「哪個公司跟我搶人，要付出代價，在國民黨最困難的這個時候。」

而針對行管會主委邱大展也傳請辭，邱本人雖已否認，洪秀柱還是疼惜的表示，邱面對一連串黨產攻防，身負重任「怎麼不累」，不過，累不表示要辭職，「邱大展是責任心非常重的人」。