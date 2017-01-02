中國看衰國民黨 國共論壇傳不保

2017-01-02 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前傳出國台辦主任張志軍因頻頻錯估情勢，即將在農曆年後被撤換，由上海市委常委兼統戰部長沙海林接任，雖有中方涉台人士向台媒否認此事，但今天又有媒體進一步披露，隨著張志軍的下台，國共論壇可能也將不保。

根據《風傳媒》報導，知情人士指出，張志軍近年屢屢提供高層錯誤資訊，包括2014年九合一選舉評估國民黨不致慘敗，以及2015年5月「朱習會」後，指時任國民黨主席的朱立倫返台就會參選總統，未料朱沒宣布，還鬧出「換柱」風波，讓中國領導人習近平很不滿，認為國台辦連國民黨的情資都掌握不了。

報導指出，民進黨上台後，兩岸官方的聯絡管道斷線，不少台商希望國民黨取代陸委會、海基會，但中國涉台人士現在也看衰國民黨能再起，預料將重新檢討與國民黨的互動模式。國民黨人士透露，去年依往例要舉辦國共論壇時，就已經可以感受到對岸態度轉變，整個論壇的舉辦已是形式意義大於實質意義，農曆年後如果張志軍下台，國共論壇有可能也將成為絕響。