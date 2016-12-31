黨中央遭蛋洗 民進黨：嚴厲譴責
2016-12-31 17:51
〔記者蘇芳禾／台北報導〕「監督年金改革行動聯盟」今天赴年金改革北區座談會現場丟雞蛋，造成座談會中斷，隨後又前往民進黨中央撒冥紙、丟雞蛋。對此，民進黨發言人王閔生表示，尊重人民意見的表達，但公共政策應理性討論，勿恣意情緒性的施以暴力搗亂，甚至加以人身攻擊，此非社會所樂見，對國家整體利益也不是好事，民進黨對此予以嚴厲譴責。
王閔生表示，年金改革的目標，就是希望改革後的年金制度能夠確保每一位國人都能有擁有安心而有品質的退休生活，也讓國家有限的資源能夠公平的照顧到每一個人。
王閔生說，由於國人高度期待年金改革能夠成功，執政團隊正多方搜集各界對年金改革方案的意見及主張，協助後續的改革討論能形成最好的共識，民進黨期待相關制度在國人充分討論與共識凝聚之下，能夠順利的完成改革，讓每位國人都得最好的退休照顧。
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