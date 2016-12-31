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表態選高市長？她曖昧透露「最後答案會是我」

2016-12-31  10:31

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體昨天公布有可能參選高雄市長的人選民調，其中立委劉世芳敬陪末座。劉世芳昨深夜透過臉書透露，相信大家最後的答案會是劉世芳，讓人引起聯想。

劉世芳說，很多人對她的名字或許覺得陌生，但她為高雄做過的努力，相信大家都很熟悉，從世運的興辦、大高雄合併後的水利和交通建設、石化氣爆等城市重大挑戰的渡過，還有亞洲新灣區的開拓，它們沒有寫上劉世芳的名字，但是裡面有劉世芳的汗水，這也是她畢生最感到驕傲之事。

「比起誰的名字比較響亮，我們或許更該先問：高雄需要什麼樣的未來？而誰又能夠實現它？」劉世芳說，相信接下來的這段日子，大家會一天比一天關心這些問題，「相信大家最後的答案會是劉世芳」。

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  • 劉世芳昨深夜透過臉書透露，相信大家最後的答案會是劉世芳。（資料照，記者方賓照攝）

    劉世芳昨深夜透過臉書透露，相信大家最後的答案會是劉世芳。（資料照，記者方賓照攝）

  • 劉世芳臉書發文。（圖擷取自劉世芳臉書）

    劉世芳臉書發文。（圖擷取自劉世芳臉書）

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