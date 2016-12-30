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蔡英文今視導601旅 阿帕契展示換裝飛行訓練

蔡英文今視導601旅。（記者李容萍攝）

2016-12-30  18:22

〔記者李容萍／桃園報導〕總統蔡英文今天前往桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部第601旅視導，由軍方規劃在停放黑鷹直升機與阿帕契攻擊直升機的機棚中對官兵精神講話；前總統馬英九任內曾到601旅視察，並戴著頭盔、登上阿帕契直升機駕駛艙帥氣拍照，蔡英文視導時並未登上駕駛艙，只有參觀並聽取飛行員解說阿帕契性能。

隨後軍方安排兩架阿帕契直升機展示換裝飛行訓練，進行360度空中盤旋、左右平行移動、低空俯衝等項目；蔡英文在機棚致詞時表示，陸軍是國軍的基礎，擁有嚇阻敵人進犯、保衛國土安全的堅實戰力，601旅是陸軍的精英部隊，有一流的人才，操作先進的武器，捍衛北部地區，確保國家安全，部隊官兵的責任重大。

日前中國「遼寧號」航空母艦編隊貼近台灣東南海域航行，蔡英文近日則頻赴軍隊視察，上週先到空軍作戰指揮部，與正在空中執行任務的F-16戰機飛行員通話，今天又到戍守北部中樞的重要軍事部隊601旅。

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  • 蔡英文今視導601旅，阿帕契動態演練。（記者李容萍攝）

    蔡英文今視導601旅，阿帕契動態演練。（記者李容萍攝）

  • 蔡英文今視導601旅，與現場官兵合影。（記者李容萍攝）

    蔡英文今視導601旅，與現場官兵合影。（記者李容萍攝）

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