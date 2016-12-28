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全力掃毒、反毒 林全宣示政府對毒品零容忍

2016-12-28  20:50

〔記者李欣芳／台北報導〕政府全力掃毒與反毒，行政院長林全關心毒品防制工作，今天在主持「第二十二次毒品防制會報」時，表揚破獲國內最大宗走私古柯鹼毒品案的有功機關及人員，強調毒品問題嚴重影響社會國家，反毒不能鬆懈，林全並宣示政府對於毒品抱持「零容忍」態度，不容許毒品存在。

這項會議並未公開，行政院晚間則發布新聞稿，做以上表示。針對唾液篩檢試劑部分，林全表示，如有家長對子女是否染毒有疑慮，且自願進行篩檢，學校或可考量以免費方式提供家長，同時配合追蹤輔導。但會中所提的試劑成本、唾液取得便利性等建議，也請教育部一併納入研議。

林全指出，這次破獲是國內檢調、海巡、海關各單位同仁共同努力的成果，除令國人感到鼓舞外，也提振檢調機關的士氣，並彰顯政府打擊毒品的決心。政府緝毒反毒雖面臨許多挑戰，仍須持續努力，對任何毒品展現即時有效的防制。

會中報告衛福部所提「毒藥品防制議題資料分析成果」及「毒品戒治現況、問題分析與策進作為」、高等法院檢察署所提「毒品資料庫建置與無毒防護網建構」，以及法務部所提「無毒新家園，反毒具體策進作為」。

林全表示，毒品防制議題資料分析已有相當成果，希望其他機關持續提供資料，使資料庫更加完備，以進行大數據分析，請衛福部食藥署加強整合，並結合相關專家進行分析。

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  • 政府全力掃毒與反毒，行政院長林全宣示政府對於毒品抱持「零容忍」態度，不容許毒品存在。（資料照，記者簡榮豐攝）

    政府全力掃毒與反毒，行政院長林全宣示政府對於毒品抱持「零容忍」態度，不容許毒品存在。（資料照，記者簡榮豐攝）

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