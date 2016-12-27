民調：近五成支持小英出訪稱台灣總統

台灣智庫民調指出，在川蔡熱線後的民調顯示，有49.4%民眾認為蔡英文未來出訪應自稱台灣總統。（記者羅沛德攝）

2016-12-27 11:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕美國總統當選人唐納‧川普與總統蔡英文進行直接通話後，對台美中三國情勢影響不小。台灣智庫民調指出，在川蔡熱線後的民調顯示，有49.4%民眾認為蔡英文未來出訪應自稱台灣總統，而41.2%的人則認為應自稱中華民國總統。

台灣智庫民調今發布最新民調，主要調查內容為台灣與國際關係及退休將領赴中議題，調查對象為戶籍在台灣20個縣市、年滿20歲之民眾，調查時間為12月19及20日之晚間6時30分至晚間10時整，共完成1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

對於總統蔡英文出訪應使用何名稱，台智庫於7月3日所公布的資料顯示，有44.7%民眾認為應自稱中華民國總統，僅39.8%認為應自稱台灣總統，但在川蔡熱線後，本次調查顯示，認為應自稱台灣總統者比例上升到49.4%，認為應自稱中華民國總統者，則下降到41.2%。

與談的時代力量總召徐永明認為，在過去前總統陳水扁或馬英九出訪時，都交互使用來自台灣或中華民國的自稱，自稱台灣總統或中華民國總統並無互斥現象，因為無分黨派，大家都希望總統能走出去，這在立法院來看，對於政治意識型態的爭執或許會下降。

民進黨立委陳亭妃則表示，在川普與蔡總統熱線，以及川普在推特上稱蔡英文為台灣總統候，給台灣的國際空間很大鼓舞，此次民調顯示，認為蔡英文總統應以台灣總統名義出訪比例提升，而蔡總統出訪在即，此份民調數據也能給大家在外交上一個方向與指標。