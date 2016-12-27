中國對台情報部門整併 軍職人員全調離

2016-12-27 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國最神秘的情報部門進行重組，據報導，一向主對台灣情報的解放軍總政治部聯絡部瓦解，被併入中央對外聯絡部（簡稱中聯部），除部分涉具體情報工作的人員轉歸戰略支援部隊外，全部人員轉為文職非現役。「意味著中共軍隊對台灣和日、韓、朝鮮等情報工作，部分要轉軌」。

《博聞社》報導，今年初解放軍戰略支援部隊將原總參情情報部（二部）和技術偵察部（三部）併入，不過，同屬解放軍的另一個情報部門「總政聯絡部」卻未同步整併，最近已完成整併。

據報導，原總政聯絡部以對台灣的情報工作為重點，「負責策反國民黨將領並實現『瓦解』與台灣有關敵對勢力的廣泛目標」。曾經被爆「台灣上校以上的軍人，都被總政聯絡部建檔追蹤」；如今部分情報工作被外圍「中國國際友好聯絡會」取代，且爆發貪腐案，總政聯絡部前部長邢運明在今年初才被中共軍紀委拘留調查；如今部門被整併、人員全部調離。

而中聯部是中共中央負責對外工作的職能部門。工作對象幅射全球各國及其政黨。