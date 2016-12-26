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張榮味不是黑道嗎？張永成批柯P「滿口胡說八道」

2016-12-26  16:27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台北市長柯文哲上午接受廣播專訪，提及前雲林縣長張榮味，柯回答「他不是黑道嗎？」，中華民國農會總幹事張永成斥柯P說謊，滿口胡說八道，張榮味胞妹立委張麗善駁柯文哲信口雌黃，把雲林人的縣長說成黑道，她將保留法律追訴權。

今天柯文哲接受電台訪問自爆，是張榮味帶著張永成直接衝到辦公室找他，甚至指稱張榮味「他不是黑道嗎？」引發爭議。

張永成說，柯文哲喜歡亂講話又不守信用，民調才會一直掉，並反問柯，台北市政府市長室是百貨公司嗎？是7-11嗎？可以讓人隨便衝進去嗎？自己說話不算話，事後反悔不認人，才造成台北農產運銷公司人事波折不斷，問題都出在柯文哲自己，北農員工敢怒不敢言。

張麗善說，張榮味擔任過雲林縣議長和縣長，任內政績名列前茅有目共睹，反觀民進黨執政後，雲林痛苦指數未減反增，柯文哲沒有任何事實根據，以一個台北市長信口開河，扭曲事實誤導大眾，她將對柯保留法律追訴權，相信社會對張榮味自有公評。

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  • 柯文哲談張榮味 「他不是黑道嗎？」，中華民國農會總幹事張永成斥柯P說謊，滿口胡說八道。 （記者廖淑玲攝）

    柯文哲談張榮味 「他不是黑道嗎？」，中華民國農會總幹事張永成斥柯P說謊，滿口胡說八道。 （記者廖淑玲攝）

  • 柯文哲談張榮味 「他不是黑道嗎？」，立委張麗善將保留法律追訴權。（記者廖淑玲攝）

    柯文哲談張榮味 「他不是黑道嗎？」，立委張麗善將保留法律追訴權。（記者廖淑玲攝）

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