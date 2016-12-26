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婚姻平權初審通過 尤美女：民主的展現

立法院司法及法制委員會今天（26日）審查攸關同性婚姻的民法修正案，會議主席尤美女（左）與委員會委員及法務部長邱太三（右）就法案內容逐條討論。（記者羅沛德攝）

2016-12-26  12:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對立法院司法及法制委員會今初審通過攸關婚姻平權的「民法部分條文修正草案」及民進黨立委蔡易餘版「民法親屬篇部分條文修正草案」，推動婚姻平權多年的民進黨立委尤美女會後表示，將審查的版本送出委員會，是民主的展現，感謝朝野立委努力。

尤美女也呼籲各界冷靜，不要訛傳訛。她表示，初審通過草案未更改稱謂，沒有從此沒有夫妻、父母、子女等問題，修法也不會改變異性戀婚姻，而是擴大把婚姻讓同志一起適用；同性婚姻的收養也要經過原有法律程序，再由法院裁定認可的三關把關，大家可以放心。

針對有抗議民眾兩度衝進委員會，未來是否擔心出入安全？尤美女說，相信台灣是成熟社會，法案通過不是世界末日，也不是悔婚廢家，不會有影響；荷蘭早已婚姻平權，也沒有社會動亂，請大家多用平常心包容。

她也強調，活在這塊土地上，不能讓這些人無法誠實表達感情、建立家庭，有孩子的權利無法被保護。目前離法案三讀至少還有半年時間，呼籲同志朋友多與長輩溝通，把握黃金6個月，「台灣最美的風景是人，不要把寶貴價值毀掉。」

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