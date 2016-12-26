中國航艦緊貼台灣海域航行 最近僅距20浬
2016-12-26 12:06
中國航空母艦編組貼近台灣東南海域航行，距離東南側防空識別區僅有20浬。圖為遼寧號先前出航狀況。（美聯社）
〔記者羅添斌／台北報導〕中國航空母艦編組開赴西太平洋域進行遠海訓練，昨天晚間開始貼近台灣東南海域航行，距離東南側防空識別區僅有20浬，今天則已通過屏東鵝鑾鼻南方海域並續向西南方行，軍方研判中國航艦將在南海與解放軍南海艦隊會合，並進行下一波的聯合演練。
由於中國航艦貼近我海空域，軍方連日來出動海空軍兵力全程進行監控警戒，空軍除了派出多批次的F16戰機接力升空警戒外，還派出RF16偵照機對共軍航隊進行偵照，另據了解，軍方也出動P3C反潛機進行長時間的監偵。
另在海面上，軍方官員說，海軍調派多艘軍艦在東部及南部海域，緊盯著共軍船隊的動態。
中國遼寧號航艦編組是在本月23日起，進行一連串的跨海區演訓，一路從渤海、黃海、東海，通過宮古海峽到日本宮古島以東的西太平洋海域演訓，昨晚開始航近台灣週邊海域，並且貼著我防空識別區外緣海域向南及西南向航行。
至於參與遠海訓練的軍艦數量，一開始是由8艘軍艦組成，在進入宮古海峽之前，有2艘軍艦返回中國基地，由遼寧號及其他5艘軍艦護航航向西太平洋展開演練，這5艘護衛軍艦中，有3艘是配備號稱「中華神盾」作戰系統的新式飛彈驅逐艦。
國防部今天指出，中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，於昨天晚間8時沿我國東南防空識別區外20浬經巴士海峽航行。今天上午9時通過屏東鵝鑾鼻南方90浬，向西南航行，我均有預置海、空兵力全程警戒、監偵與應處，籲請國人安心。
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