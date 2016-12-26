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挺同反同民調 從旗鼓相當已有「驚奇的轉變」

立法院司法及法制委員會今審查婚姻平權民法修正案，正反立場團體都動員群眾在立院外集會。不過，，根據台灣民意基金會調查，雙方已從原先11月旗鼓相當，轉變成目前反同力量超前挺同力量18個百分點，指這是一個令人驚奇的轉變。（記者鍾麗華攝）

2016-12-26  10:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查婚姻平權民法修正案，正反立場團體都動員群眾在立院外集會。不過，挺同反同力量的交鋒，根據台灣民意基金會調查，雙方已從原先11月旗鼓相當，轉變成目前反同力量超前挺同力量18個百分點，指這是一個令人驚奇的轉變。

被問到「是否贊成同性婚姻合法化」？結果顯示：13.6%非常贊成，24.2%還算贊成，21.2%不太贊成，34.8%一點也不贊成，4.3%沒意見，1.9%不知道。換句話說，37.8%贊成，56%反對。相較於該基金會11月調查，有46.3%贊成、45.4%不贊成、另有8.2%沒有意見，民意趨勢已經轉變。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，挺同與反同力量的交鋒後，已出現令人驚奇的轉變；值得注意的是，強烈反對「同性婚姻民法化」的比例達到34.8%，超過11月的27%，是否顯示反同力量有極端化的傾向？值得進一步觀察。

對於制訂專法保障同性婚姻的權益，有14%非常贊成，31%還算贊成，21.1%不太贊成，22.8%一點也不贊成，4.5%沒意見，6.5%不知道、拒答。換言之，有4成4贊成立專法，4成4的人反對，雙方旗鼓相當，不相上下。游盈隆說，這顯示目前整體社會對「立專法保障同性婚姻權益」主張的共識是零。

於「同性婚姻合法化」，有7成1的人認為立法院現在並不須急著立法通過，但有2成3的人不以為然，台灣社會對「同性婚姻」的立法時機有相當的共識。

本次調查是台灣民意基金會委託山水民意研究公司在12月20與21日，以電話抽樣方式，訪問全國20歲以上成年人，有效樣本1097人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.96個百分點。

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