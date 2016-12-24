陳水扁讓女兒看診 陳幸妤診所開張第一人

2016-12-24 13:31

〔記者王俊忠／台南報導〕今日上午出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕現場並祝賀的前總統陳水扁，在剪綵致詞後，近午時走到二樓診間接受女兒看診，成了女兒首位患者。面對媒體關心其牙齒狀況與讓女兒看診的心情，陳水扁沒有多說，只是不斷說謝謝。

陳幸妤則說，父親過去就有牙周病。

而陳水扁致詞時，站在陳幸妤身旁、已念國二的長子趙翊安，身高明顯高於母親。