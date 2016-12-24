罷免黃國昌 一上午有3000人連署

2016-12-24 13:24

〔記者林欣漢／汐止報導〕北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，今天在汐止火車站前廣場連署，不到中午已收集到逾3000份連署，發起人北北基安定力量聯盟主席孫繼正表示，黃國昌操作社會議題、製造對立，甚至縱容支持者將陳情民眾的個資放到網路上，「這樣對待選民的立委很可恥，唾棄他！」

孫繼正表示，黃國昌選前從未將同婚修法納入政見，現在卻要力推，很後悔全家人都投他，上月底到黃國昌服務處陳情，同行友人卻被肉搜、公佈個資，製造黑色恐怖，使人心生恐懼，這種製造社會對立，以達到謀取個人政治利益的立委，不能代表民意。

今天有來自金山、瑞芳、貢寮等新北市12選區反同婚的民眾齊聚汐止火車站前廣場呼喊「婚姻家庭、全民審查」、「性別混淆、退出校園」等口號，一名住汐止的單親媽媽說，完全無法認同多元情慾侵入校園，荒腔走板，已墮落到色情淫亂的地步。

孫繼正強調，若黃國昌的選前政見有支持同性婚姻，絕不會投給他，選後快一年，很多政見都還未付諸實現，搞同婚根本就是在騙選票，現在也有不少南部民眾以匿名捐款等方式加油打氣，等明年2月黃國昌任期滿1年，就會將連署書送到中選會。

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