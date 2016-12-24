| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

罷免黃國昌 一上午有3000人連署

2016-12-24  13:24

〔記者林欣漢／汐止報導〕北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，今天在汐止火車站前廣場連署，不到中午已收集到逾3000份連署，發起人北北基安定力量聯盟主席孫繼正表示，黃國昌操作社會議題、製造對立，甚至縱容支持者將陳情民眾的個資放到網路上，「這樣對待選民的立委很可恥，唾棄他！」

孫繼正表示，黃國昌選前從未將同婚修法納入政見，現在卻要力推，很後悔全家人都投他，上月底到黃國昌服務處陳情，同行友人卻被肉搜、公佈個資，製造黑色恐怖，使人心生恐懼，這種製造社會對立，以達到謀取個人政治利益的立委，不能代表民意。

今天有來自金山、瑞芳、貢寮等新北市12選區反同婚的民眾齊聚汐止火車站前廣場呼喊「婚姻家庭、全民審查」、「性別混淆、退出校園」等口號，一名住汐止的單親媽媽說，完全無法認同多元情慾侵入校園，荒腔走板，已墮落到色情淫亂的地步。

孫繼正強調，若黃國昌的選前政見有支持同性婚姻，絕不會投給他，選後快一年，很多政見都還未付諸實現，搞同婚根本就是在騙選票，現在也有不少南部民眾以匿名捐款等方式加油打氣，等明年2月黃國昌任期滿1年，就會將連署書送到中選會。

相關影音

廣告
  • 罷免黃國昌，一上午已3000人連署。（記者林欣漢攝）

    罷免黃國昌，一上午已3000人連署。（記者林欣漢攝）

  • 北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，在汐止火車站前廣場連署。（記者林欣漢攝）

    北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，在汐止火車站前廣場連署。（記者林欣漢攝）

  • 北北基安定力量聯盟主席孫繼正（中）批黃國昌操作社會議題、製造對立。（記者林欣漢攝）

    北北基安定力量聯盟主席孫繼正（中）批黃國昌操作社會議題、製造對立。（記者林欣漢攝）

  • 民眾齊聚汐止火車站前廣場參與罷免黃國昌連署。（記者林欣漢攝）

    民眾齊聚汐止火車站前廣場參與罷免黃國昌連署。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反同婚 婚姻平權 罷免 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：罷免黃國昌 一上午有3000人連署


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.