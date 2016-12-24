陳幸妤診所今開幕 第一位客人是父親陳水扁！

2016-12-24 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕陳幸妤診所今早在台南開幕，第一位服務的客人，正是自己的父親，前總統陳水扁。陳幸妤親自替父親看牙，進行例行洗牙保養。她說，父親有牙周病，平時定期會幫父親看牙，今天順便體驗一下診所新儀器。阿扁總統雖未表達感受，但愉快心情則全寫在臉上。

綜合媒體報導，陳水扁上午替女兒診所開幕剪綵站台後，留在診所2樓休息，並輪番與鄉親合照，估計合影人數逾200多人，因此略顯疲態，看牙時，手部不自覺抖動。

現場也特地開放媒體拍攝，瞧見一旁牙醫助理未戴口罩，陳幸妤還虧說，「這麼多攝影機，妳是想紅嗎？」，引起哄堂大笑。至於公公趙玉柱，則是從頭至尾在外接待來訪賓客，他表示，年輕人肯做要給予支持。