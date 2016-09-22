教育局不願追究前朝責任 蕭曉玲：為德不卒
台北市長在議會宣布，撤銷教師蕭曉玲解聘處分，令蕭露出笑容。（記者何世昌攝）
〔記者何世昌／台北報導〕「長夜已盡！蕭曉玲案邁出轉型正義的第一哩路！」
前中山國中音樂教師蕭曉玲控告前任市長郝龍斌強推一綱一本違法後，竟遭中山國中教評會以「行為不檢、有損師道」為由解聘；全案經行政救濟、監察院糾正，爭議歷時9年，台北市長終在議會宣布，撤銷教師蕭曉玲解聘處分；教育局則會補發蕭9年本薪。蕭曉玲今表示，若不追究當年相關人責任，柯文哲就是「為徳不卒」。
蕭曉玲案今在民進黨議員顏聖冠、李慶鋒、王世堅、王威中，及人本基金會董事長等人陪同下，在議會民進黨團召開「長夜已盡！蕭曉玲案賣出轉型正義的第一哩路！」記者會。
蕭曉玲表示，這過程比「八年抗戰」還長，到了第9年已無感了，若非背後有這麼多人支持，再加上「個性非溫良恭儉讓」，才能走到這一步。她說，收到復職公文後，將去掃墓告訴在天上的爸爸：「我從頭到尾都沒做錯，我復職了，終於做到了！」
針對教育局昨日發布新聞稿指出，「本案（指蕭曉玲案）經各級法院判決無違法之處，故當時處理本案人員尚無違法之處」；換言之，教育局不會秋後算賬懲處當年涉案人。
對此蕭曉玲不滿表示，很感謝柯市長扛下政治責任，願意協助復職；但監察院已明指當年涉案人有違失之處，若不追究責任是「為徳不卒」。
根據「教育部重編國語辭典修訂本」網站，「為德不卒」出自《史記．卷九二．淮陰侯傳》，意指「好事沒有做到底。」
與此同時，柯文哲上午出席城市網災害小組國際研討會，會後受訪談及此事，他說，「我不認為蕭曉玲是一個乖乖牌老師，或溫良恭儉讓，甚至有時覺得他滿煩的。」
此語蕭曉玲好氣又好笑，「我有什麼好煩的？」蕭說，「一個人如果要『兩面討好』、沒有中心思想，就是進退失據。」
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