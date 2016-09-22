「少拿點錢 多點尊嚴」退休教師力挺年金改革
〔記者楊淳卉／台北報導〕「我是軍公教，我支持年金改革！」社民黨今上午召開記者會，呼籲推動公平年金改革，除了設置基礎年金外，也要在職業年金加上給付上限的天花板。並有3名退休教師出面力挺，主張「錢拿少一點！尊嚴多一點！」社民黨政策委員會召集人范雲強調「軍公教不能只被李來希一個人的聲音所代表！」
明湖國中退休教師傅淑儷表示，她過去教過的學生差不多都已就業，但許多人薪水只有2到3萬塊，雖然很多軍公教認為不能溯及既往，但若年金對年輕人不公平，大家就應站在道德高度，「老年戒之在得」，拿該拿的錢。
成功高中退休教師張禎賢表示，年金改革是良知問題，他已退休18年、目前73歲了，不用工作卻月領7萬多，這樣很對不起下一代子孫，18％優存也一定要改，「為了要尊嚴，一定要年金改革」。
介壽國中退休教師陳彩仁說，台灣目前面臨稅收困境，年金還要繼續惡化，因此他非常支持年金改革。
范雲表示，社民黨主張年金改革應分為「三柱年金制」，第一層是基礎年金的地板，由國家直接給付，不分職業皆能獲得符合最低生活標準的保障；現有不同職業別的職業年金，整合為第二層單一的「職業年金」，若有人領取更高年金，應該自行加入第三層的私人保險。如此才能符合世代正義。社民黨也組成「進步軍公教聯盟」，希望更多軍公教朋友加入，9/24、10/1將舉辦2場年金改革工作坊。
年金改革委員會委員葉大華指出，目前退休人數與退休所得呈現「逆分配」現象，其中退休所得新台幣5萬元有26萬人，每年請領達2160億元；退休所得1萬元以下者共231萬人，卻只分配到1251億元，同樣都是退休老人，透過制度分立的職業年金設計，退休所得貧富差距甚大；她也建議，以平均經常性薪資的1.5倍作為職業年金給付上限天花板的數字。
葉大華說，年改會不能只是讓大家互相吐槽，而沒有具體討論。民意機構可參照民間各種不同意見，而不只限年改會提出的一個版本。
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標題：「少拿點錢 多點尊嚴」退休教師力挺年金改革
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