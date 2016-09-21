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郝柏村搭機赴美 參加抗戰史座談會

2016-09-21  22:26

〔記者姚介修／桃園機場報導〕前行政院長郝柏村21日晚間7時10分搭乘長榮航空公司班機啟程前往美國紐約訪問，並於本月23日、25日在紐約及華府參加抗戰史座談會。

已經98歲的郝柏村精神很好，步行經過候機室時還微笑與同機旅客打招呼，隨即在長榮航空地勤人員的安排下登機就坐。

郝柏村的兒子前台北市長郝龍斌20日已先啟程前往美國，準備參加在波士頓舉行的全美台灣同鄉聯誼會年會，並沒有與郝柏村同行。

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  • 前行政院長郝柏村21日晚間7時10分搭乘長榮航空公司班機啟程前往美國紐約訪問。（記者姚介修攝）

    前行政院長郝柏村21日晚間7時10分搭乘長榮航空公司班機啟程前往美國紐約訪問。（記者姚介修攝）

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相關關鍵字： 座談會 抗戰史座談會 紐約 美國 訪美 赴美 郝柏村
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