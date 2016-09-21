張善政獲聘講座教授 東吳校長：過程千辛萬苦

2016-09-21 18:40

〔記者李盈蒨／台北報導〕前行政院長張善政卸任後重返校園執教，獲聘擔任東吳大學巨量資料管理學院講座教授兼榮譽院長，張善政今天回顧其政治生涯，校長潘維大透露，聘請張的過程「費盡千辛萬苦」，2014年張擔任行政院科技政委，因為內閣改組原本以為有機會，沒想到張一路從政委升任科技部部長、行政院副院長、院長。

潘維大表示，巨量資料將來對各行各業都有深遠的影響，但其研究或發展的關鍵在於需有足夠的資料，而政府是最大宗的資料所有者，資料繼續運用的基礎在於政府資訊開放的程度；張在擔任公職時便不斷鼓吹開放政府資訊，使台灣成為全世界政府資訊開放程度最高的國家，稱他為巨量資料之父是名符其實。

潘維大透露，張擔任行政院政務委員時就有意延攬張來東吳教書，第一次跟張提及此事時是在2014年內閣改組時，他原本心想應該有機會，沒想到張卻升任科技部長，之後每次內閣改組就提出一次邀請，結果張從科技部長升任行政院副院長再升任院長，聘請張的過程其實「費盡千辛萬苦」。

同樣曾任行政院長、後來獲聘東吳講座教授的陳沖則跟張善政「道歉」。陳沖說， 2012年他接任行政院長時建議科技政委應該專任，一位老長官因此提議「張善政」，他則成為「幫兇」，透過電話、email聯繫張善政並說服。

張善政畢業於台灣大學土木工程學系、1981年取得美國康乃爾大學土木工程學系博士學位，曾任台灣大學土木工程學系教授、國科會國家高速電腦中心（現國家實驗研究院國家高速網路與計算中心之前身）首任主任、宏碁股份有限公司電子化服務事業群副總經理、美商Google公司亞洲硬體營運總監、行政院副院長、院長等職。

有人問張善政到巨資學院後要做什麼？張善政坦言，他大學到博士學的是土木工程，跟資訊完全沒有關聯，但他回顧過去的政治生涯，不管是擔任科技政委接觸的生物科技或是後來推動大數據，都是他從未接觸過的領域。所以他認為，與其說給予學生大數據的專業知識，更希望提供他的經驗，告訴學生如何彈性因應事業生涯面臨的挑戰，並學習新事務。