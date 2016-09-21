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蕭曉玲遭解聘案 北市撤銷了

2016-09-21  17:11

〔記者梁珮綺／台北報導〕北市廉委會建議撤銷前中山國中音樂教師蕭曉玲遭解聘處分，教育局已簽報市府同意撤銷解聘處分！不過，因中山國中已無音樂教師職缺，教局將另協調安置蕭曉玲復職，並補發自民國97年解聘以來的本薪。

蕭曉玲在2008年被以「教學不力」、「行為不檢」為由解聘，最高行政法院判決市府勝訴定讞，監察院2012年糾正中山國中、北市教育局，認定解聘過程有重大瑕疵，北市廉委會5月召開聽證會，建請撤銷原處分，柯文哲也裁示教育局研議。

教育局表示，重新檢視當年中山國中處理過程，確實發現有不夠周延之處，包括先記大過一次行政處分後，立即在2天後決議解聘蕭、沒有按所訂定的「處理疑似不適任教師調查小組」組織要點規定辦理、輔導期階段到解聘時間僅有42天，但實際上並沒有進入輔導期，就以行為不檢等裡有解聘，程序不夠周延。

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  • 前中山國中音樂教師蕭曉玲遭解聘處分，教育局已簽報市府同意撤銷解聘處分。（記者朱沛雄攝）

    前中山國中音樂教師蕭曉玲遭解聘處分，教育局已簽報市府同意撤銷解聘處分。（記者朱沛雄攝）

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