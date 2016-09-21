我官員國際會議遭歧視性待遇 外交部提嚴正抗議

2016-09-21 17:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕本報今日報導我2名官員7月出席聯合國糧農組織（FAO）漁業委員會（COFI）會議時，因中國施壓，遭主辦單位驅離出場。外交部今表示，已請駐處致函給FAO，就此歧視性待遇提出嚴正抗議。

今年7月農委會漁業署兩名官員前往義大利羅馬，參與FAO機構的第32屆COFI會議，本已換好證件進入會場，但中國人員注意到我方人員的台灣護照後，於是施壓主辦單位，將我方人員驅離出場，我方代表到最後仍無法參與會議。

外交部表示，已電請我駐義大利代表處致函FAO，對於該組織針對我國與會專家所採取的「歧視性待遇」，提出嚴正抗議。外交部指出，信函中強調，我國為遠洋漁業大國，一向重視並遵守國際漁業規範，我方人員透過國際組織出席COFI相關會議，是基於專業、務實的態度，希望對全球海洋資源永續發展作出貢獻，盼望FAO能跳脱局限，做出有利各方的決定。