2人都外遇！陳彥伯濕吻女主角被起底「已婚、有小孩」

2016-09-21 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕已婚的市議員陳彥伯被爆婚外情，沒想到該「女主角」竟也是已婚身分、還有小孩了！

陳彥伯被週刊拍到和一名長相清秀的女子密集約會，並登出疑似2人在東北角的富基漁港旁親熱的照片，陳彥伯今天在記者會上坦承，結婚10多年來都有問題，這也一直是他無法解決的問題，強調是自己主動追求女方，「是我先喜歡她、我先主動，女方是無辜的，所有情況都由我承擔」，並向外界道歉。

根據《三立新聞網》報導，該名女子與陳彥伯認識多年，被媒體捕捉到兩人「濕吻」畫面，親友都相當驚訝，因為該女子早就結婚，平時與丈夫相處沒有異狀。

至於是否知道該女子的「身分」？陳彥伯坦承知道，被問是否情不自禁才外遇？陳彥伯回說「感情事情很難講，我不是隨便的人」。