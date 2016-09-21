躺著也中槍？汪志冰指柯P也看不起議員 只是他沒說

2016-09-21 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會昨日質詢議員砲火全開，都發局長林洲民更被市議員汪志冰點名，指控林洲民曾說「10個議員有9個我看不起」。今天汪志冰再提此事，但她覺得林洲民有這種想法並不奇怪，因為站在他旁邊的台北市長柯文哲也是這種心態，讓柯P無端中槍。

根據《ETtoday》報導，汪志冰延續昨日砲火，要林洲民針對看不起議員一事說清楚講明白。她認為，林洲民會脫口說出這樣的話並不奇怪，因為柯文哲也是這種想法，只是沒有說來而已。柯文哲則笑回「已經有改進了」，強調議員是代替人民來督市府，有一定的民意基礎，會尊重他們。