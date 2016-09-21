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帳戶不准提領匯出 洪秀柱：不排除提告銀行

2016-09-21  14:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在八月十日不當黨產處理條例公告後隔日，以開立十張總計金額五．二億元支票的方式，準備應付未來十個月的黨工薪水，被行政院不當黨產處理委員會認定違反禁止處分規定，並通知銀行暫停帳戶內款項，「只准存入、不准任何提領或匯出」，國民黨主席洪秀柱今日在中常會抗議執政當局追殺、胡作非為、倒行逆施，企圖毀滅國民黨，台下立即有中常委回應，「可惡」。

洪秀柱表示，國民黨開立的本票，銀行有義務支付，因為本票視同現金，如果銀行隨行政院不當黨產委員會起舞，國民黨不排除採取任何司法訴訟，因為銀行違反金融票據法規定。

她並強調，民進黨政府正經事不做，對一個合法政黨政治追殺，無限上綱，已經到了目無法紀的地步，未來除了司法訴訟，國民黨也不排除採取任何的抗爭行動，如果要來算帳，國民黨會一條條來算，到底是國民黨欠中華民國多，還是中華民國欠國民黨多，未來有得算，而且必要時大家在總統府前凱達格蘭大道、行政院甚至蔡英文總統的家門口見。

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  • 國民黨主席洪秀柱主持中常會，砲轟民進黨政府正經事不做，對一個合法政黨政治追殺，無限上綱，已經到了目無法紀的地步，未來除了司法訴訟，不排除採取任何的抗爭行動，必要時大家在總統府前凱達格蘭大道、行政院甚至蔡英文總統的家門口見。（記者簡榮豐攝）

    國民黨主席洪秀柱主持中常會，砲轟民進黨政府正經事不做，對一個合法政黨政治追殺，無限上綱，已經到了目無法紀的地步，未來除了司法訴訟，不排除採取任何的抗爭行動，必要時大家在總統府前凱達格蘭大道、行政院甚至蔡英文總統的家門口見。（記者簡榮豐攝）

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