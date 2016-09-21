柯文哲指台北捷運 30年3大失敗

2016-09-21 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天在市議會報告時，提到「未來兩年在我任期內，捷運不會漲價」，他今天說明兩年內不會漲價的理由，並指出台北捷運30年以來，有3個失敗。

綜合媒體報導，柯文哲表示，市府內部曾開會進行北捷30年的檢討，討論出北捷三大失敗地方。第一個就是「TOD（以公共運輸為導向的都市發展）失敗」，這也是內科交通最大的困境，柯文哲希望能發展成工作在這裡，就住在這裡，才能減少交通量，這點也會列入未來抽公宅的優先考量因素。

柯文哲指出，第二個是「商業化失敗」，柯文哲認為捷運共構應該是商場而非豪宅，人潮就是錢潮，至今市府沒做到讓捷運站成為商業集中地，這點是柯文哲赴日大阪取經回來後的想法。

最後一個則是「商業引導失敗」，北捷興建總計花費了6千億元，卻沒有將捷運產業帶動起來，柯文哲以中國高鐵為例指出，中國高鐵就是把高鐵產業帶起來，才能去世界各地標案子。

柯文哲宣示捷運不漲價，代表捷運要倚靠政府補貼或是業外收入？柯文哲不認同靠政府補貼的方式來維持票價不漲，反而認為利用既有的捷運站基礎增加業外收入來補貼，目前捷運站內的商業化已進行，估算未來兩年的商業化都能補上漲價的空間，也因此才會說，未來兩年任期內，捷運不會漲價。