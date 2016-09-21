租、購天然氣機組說不清 親民黨批台電打臉經濟部

親民黨立院黨團，質疑針對媒體報導租用或購買東電發電機組一事，台電與經濟部長李世光的立場不同調。（記者鄭鴻達攝）

2016-09-21 11:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨團今召開記者會指出，媒體報導經濟部長李世光表示擬花95億元，租用日本東京電力公司天然氣發電機，經詢問台電獲得暫無此計畫之回覆，卻在會中改口承認有此計畫，親民黨認為這根本是「台電打臉經濟部政策」，揚言不說清就不通過預算。

親民黨黨團今召開「立電桿不是堆積木，租電機如同燒金紙」記者會。總召李鴻鈞指出，日前報載李世光表示擬花費95億元向日本東電租用天然氣發電機2年，以在緊急狀況提供1%到2%備轉容量，若為真，是「將新台幣當今只來燒」，若否，則李世光資訊何來。

李鴻鈞指出，核一、核二將陸續停機，屆時將有13%發電缺口，花95億元只填補1%沒啥效果，會前黨團據李世光說法詢問台電，獲得「東電機組為50赫茲，不適用台電的60赫茲，暫無租借計畫」回覆，令人質疑台電與經濟部立場脫節，若不說清楚不會通過預算。

黨團幹事長陳怡潔質疑，李世光公開此事時處於不知情的狀況，也與蔡英文大選前的不缺電、不漲電價主張不同調，顯示台電打臉經濟部、經濟部又打臉蔡英文，而經濟部不應用限電來恐嚇民眾，這究竟是經濟部長在唬弄民眾，或是台電傳達訊息有誤，應說分明。

台電總經理鍾炳利表示，經部與台電立場都是避免限電，經評估認為可能有發電缺口，租或購東電發電設備構想就是由此產生，算是買保險的概念，如此龐大金額的案子，一定會做可行性評估，這方面媒體可能未與台電求證，目前評估朝購買方向，但未定案。

鍾炳利表示，頻率部分可以轉換，因東電在311大地震後有許多閒置設備，因此評估可廉租，可行性評估最快10月中會定案，若專案小組屆時若評估設備售價便宜，就可考慮購入作為台電固定資產，搭配節電、調整火力發電等措施，即可達到6%安全備轉容量。

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